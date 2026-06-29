Συνελήφθη 57χρονη για πυρκαγιά από πρόθεση στην Κορινθία

Στη σύλληψη μίας 57χρονης για πυρκαγιά από πρόθεση στην Κορινθία προχώρησαν τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 57χρονη προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά σε ξηρά χόρτα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η 57χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, πρόκειται για το 9ο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Από τις συνολικά 134 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 28 Ιουνίου 2026 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας, οι 9 αφορούν εμπρησμό από πρόθεση, ποσοστό 6,72%, ενώ οι υπόλοιπες 125 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, ποσοστό 93,28%.