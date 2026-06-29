Αποζημίωση στην οικογένεια 15χρονου θύματος θανατηφόρου περιστατικού με καραμπίνα

Tο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, έκανε δεκτή, αγωγή οικογένειας ενός 15χρονου, ο οποίος τον Απρίλιο του 2022, έχασε τη ζωή του, στην περιοχή του Ευόσμου στην Θεσσαλονίκη, από κυνηγετική καραμπίνα, μέσα στο σπίτι του ανήλικου φίλου του.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, επιδικάστηκε αποζημίωση 360.000 ευρώ για ψυχική οδύνη, καθώς, και δικαστικά έξοδα και τόκους, σε βάρος του τότε ανήλικου δράστη και των γονέων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Δικαστήριο, έκρινε ότι οι γονείς του δράστη υπέχουν αστική ευθύνη λόγω πλημμελούς εποπτείας και ανεπαρκούς φύλαξης του όπλου, ενώ συνεκτίμησε και τη συμπεριφορά του ανήλικου μετά το περιστατικό, καθώς και προηγούμενη συμπεριφορά του.

Αναφορικά με το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ο νεαρός, τιμωρήθηκε από το Δικαστήριο Ανηλίκων, με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων.