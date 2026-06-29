Η Δασκάλα “πρότυπο” αποχαιρετά τις αίθουσες

Η Μαρία Καρυωτάκη, δασκάλα που μετρά 18 χρόνια στα σχολεία αποχαιρετά μόνιμα τα σχολεία. Η κυρία Σιντόρε ,όπως την γνωρίζουν στα social media, έχει προσθέσει την δική της μοναδική πινελιά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δίδαξε έξω από τα εκπαιδευτικά στερεότυπα, και εφύυρε πρωτοποριακούς τρόπους μάθησης που περιλάμβανουν εκπαιδευτικά βιντεάκια, CDs και βιβλία που έγραψε η ίδια. Έχει βραβευτεί για το έργο της και την προσφορά της στην εκπαίδευση δύο φορές. Με βιντεάκι στα social media της ενημερώνει πως κλείνει οριστικά την πόρτα της αίθουσας διδασκαλίας γιατί νιωθει πως ο κύκλος αυτός έχει πια κλείσει .