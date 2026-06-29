Επιχείρησε να περάσει ναρκωτικά κρυμμένα στη ραφή του παντελονιού του

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα, ένας 26χρονος αλλοδαπός.

Κατά τον έλεγχο, και ενώ ο συλληφθείς είχε μεταβεί για επισκεπτήριο στο Κέντρο Κράτησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 64 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν 12,8 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, κρυμμένες στη ραφή του παντελονιού του, που προοριζόταν για έγκλειστο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.