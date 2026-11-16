Λία Πανταζή: Η Ελλάδα που χωρά σε ένα μεταξωτό φουλάρι

Η Λία Πανταζή αγαπά τις ιστορίες που κρύβουν οι τόποι. Μια εικόνα, μια ανάμνηση ή μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να γίνει η αρχή για ένα σχέδιο. Από τις Σέρρες, όπου επέλεξε να μείνει και να δημιουργεί, ξεκίνησε με ένα φουλάρι αφιερωμένο στον τόπο της. Η θερμή ανταπόκριση του κόσμου της έδωσε την ιδέα για το επόμενο βήμα: να ταξιδέψει δημιουργικά σε όλη την Ελλάδα.

Στη νέα της συλλογή, «A Sense of Greece», η ιστορία κάθε τόπου αποτυπώνεται πάνω στο μετάξι. Οι εικόνες δεν είναι φωτογραφίες γεννιούνται από έρευνα και σχέδια στο χέρι, που η ίδια ολοκληρώνει ψηφιακά, προσθέτοντας τις λεπτομέρειες μία μία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM PANTAZI_LIA

Για τη Λία, τα φουλάρια δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ. Είναι μικρές ιστορίες που μπορείς να φορέσεις — ιστορίες για τις ρίζες, τις μνήμες και τους ανθρώπους που κρατάμε κοντά μας. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, μιλά για τη δημιουργική της διαδρομή, την Ελλάδα που θέλει να αφηγηθεί και την ιδιαίτερη αφιέρωση πίσω από τη νέα συλλογή.

Πριν από λίγους μήνες παρουσιάσατε τη συλλογή «Σέρρες», η οποία γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Τι κρατάτε από αυτή την πρώτη δημιουργική διαδρομή και πώς γεννήθηκε η ιδέα για το «A Sense of Greece»;

Την αγάπη του κόσμου! Ήταν κάτι που ξεπέρασε πραγματικά κάθε προσδοκία μου. Για περίπου δύο μήνες δεχόμουν καθημερινά μηνύματα από ανθρώπους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Μου έστελναν φωτογραφίες από τους τόπους τους και μου ζητούσαν να δημιουργήσω ένα αντίστοιχο σχέδιο για τη δική τους περιοχή. Έδωσα λοιπόν μια υπόσχεση: ότι θα ξεκινήσω ένα δημιουργικό ταξίδι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γνωρίζω πως τα πρώτα σχέδια δεν μπορούν να καλύψουν όλη τη χώρα, αλλά είναι μόνο η αρχή. Ήδη ετοιμάζω δεκάδες ακόμη, που θα παρουσιάζονται σταδιακά μέσα στη σεζόν. Κάθε σχέδιο ξεκινά από μια ιδέα και την έρευνα του τόπου, συνεχίζεται με ένα σκίτσο στο χέρι και ολοκληρώνεται ψηφιακά, κομμάτι-κομμάτι.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM PANTAZI_LIA

Το «A Sense of Greece» είναι μια συλλογή που ταξιδεύει σε διαφορετικές γωνιές της χώρας, αναδεικνύοντας την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοσή της. Τι θέλετε να αφηγηθείτε μέσα από τα σχέδιά σας και πώς συνδυάζετε όλα αυτά τα στοιχεία με τη δική σας σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά;

Η Ελλάδα για μένα δεν είναι μόνο οι όμορφες εικόνες της. Είναι οι άνθρωποι, οι ρίζες μας, οι μνήμες, η θρησκεία, οι παραδόσεις και η ιστορία μας. Όλα εκείνα που διαμορφώνουν την ταυτότητά μας. Δεν θέλω να δημιουργώ φουλάρια που απλώς θυμίζουν τουριστικά αναμνηστικά. Θέλω κάθε σχέδιο να έχει μια ιστορία να αφηγηθεί. Ακόμη και μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να έχει μεγάλη ιστορική σημασία, όπως η αρχαία ξύλινη γέφυρα που απεικονίζεται στο φουλάρι της Αμφίπολης και παραπέμπει στη στρατηγική σημασία της περιοχής. Θα ήθελα κάθε άνθρωπος να ανακαλύπτει κάτι δικό του μέσα από το φουλάρι που επιλέγει.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM PANTAZI_LIA

Ένα μεταξωτό φουλάρι είναι διαχρονικά σύμβολο κομψότητας. Εσείς επιλέγετε να του δώσετε και έναν αφηγηματικό χαρακτήρα. Τι συμβολίζει για εσάς το μετάξι και πώς συνδέονται η μόδα, η τέχνη και η φιλοσοφία μέσα από τις δημιουργίες σας;

Το μετάξι είναι σύμβολο πολυτέλειας στον κόσμο της μόδας. Στις δικές μου συλλογές, όμως, θέλω να συμβολίζει κάτι ακόμη: την πολυτέλεια των αναμνήσεων. Πάντα μου άρεσε να συνδέω τη μόδα και την αισθητική μου με τη φιλοσοφία. Να υπάρχει μια σκέψη, ένα νόημα πίσω από κάθε δημιουργία. Για μένα η μόδα και η τέχνη δεν έχουν απαραίτητα διαχωριστικές γραμμές. Μπορούν να συνυπάρχουν, δίνοντας νέα ζωή σε στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πίσω από την υπογραφή «a design by Lia Pantazi» βρίσκεται μια γυναίκα που σχεδιάζει, δημιουργεί, επιχειρεί, αλλά είναι παράλληλα σύζυγος και μητέρα. Πώς συνδυάζετε αυτούς τους ρόλους και πόση προσωπική δουλειά απαιτεί η δημιουργία μιας τέτοιας συλλογής;

Όλες αυτές οι ιδιότητες αποτελούν διαφορετικές πλευρές του εαυτού μου. Αγαπώ τη δημιουργία, αλλά και η επιχειρηματικότητα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μου.

Η συλλογή αυτή χρειάστηκε πολλούς μήνες δουλειάς, έρευνας και αρκετές ώρες απομόνωσης.Παράλληλα, όμως, είμαι σύζυγος και μαμά, δύο ρόλοι εξίσου σημαντικοί για μένα. Είμαι πολύ τυχερή γιατί έχω την απόλυτη κατανόηση και στήριξη της οικογένειάς μου, ιδιαίτερα του συζύγου μου, που βρίσκεται υπερβολικά πολύ δίπλα μου σε κάθε βήμα, δίνοντάς μου δύναμη να συνεχίζω. Άλλωστε, είναι και ο μεγαλύτερός μου φαν!

Υπάρχουν τόποι ή ιστορίες που σας αγγίζουν περισσότερο προσωπικά; Πόσο επηρεάζουν οι δικές σας αναμνήσεις και οι οικογενειακές σας ρίζες τη δημιουργική σας ματιά;

Η Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Εκεί πέρασα τα σχολικά και φοιτητικά μου χρόνια, γι’ αυτό και όταν σχεδίαζα το συγκεκριμένο φουλάρι, οι αναμνήσεις και τα συναισθήματά μου ήταν ιδιαίτερα έντονα. Υπάρχει όμως και μια βαθύτερη σύνδεση με τη Μικρά Ασία, καθώς από εκεί προέρχονται οι πρόγονοί μου, που βίωσαν τον ξεριζωμό και εγκαταστάθηκαν στις Σέρρες. Μέσα από αυτή τη δημιουργία ήθελα να αποδώσω έναν μικρό φόρο τιμής στη δική τους ιστορία και στις ρίζες της οικογένειάς μου.

Γνωρίζουμε ότι πίσω από το «A Sense of Greece» υπάρχει μια ιδιαίτερα προσωπική αφιέρωση. Σε ποιους απευθύνονται οι δημιουργίες σας και ποιο πρόσωπο θέλατε να τιμήσετε μέσα από αυτή τη συλλογή;

Κάθε φουλάρι είναι αφιερωμένο σε μια ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων. Για παράδειγμα, ο «Θρόνος του Δία» στον Όλυμπο είναι αφιερωμένος στους δρομείς και τους ορειβάτες που κατάφεραν να φτάσουν εκεί.Ωστόσο, ολόκληρη η συλλογή είναι αφιερωμένη στη μνήμη της γιαγιάς μου, της Σταυρούλας, την οποία έχασα πριν από λίγους μήνες. Πρόλαβε να ζήσει την επιτυχία της συλλογής «Σέρρες» και ήταν απίστευτα χαρούμενη και περήφανη για μένα. Θυμάμαι πως με έπαιρνε καθημερινά τηλέφωνο μόνο και μόνο για να μου το πει! Δεν πρόλαβε να δει το επόμενο βήμα μου. Αυτή η αφιέρωση είναι ο δικός μου τρόπος να την έχω μαζί μου σε αυτό το νέο δημιουργικό ταξίδι.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM PANTAZI_LIA

Μετά τις «Σέρρες» και το «A Sense of Greece», ποιο είναι το επόμενο δημιουργικό σας όραμα; Θα μπορούσαμε να δούμε τα σχέδιά σας να ξεπερνούν τα όρια της μόδας και να αποκτούν τη δική τους θέση στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού;

Αυτός είναι ένας από τους επόμενους στόχους μου. Θέλω τα σχέδιά μου να αποκτήσουν μια διαφορετική μορφή ζωής πέρα από τη μόδα και να αποτελέσουν μέρος καλλιτεχνικών και πολιτιστικών συνεργασιών.

Με γοήτευσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι επέλεξαν να κορνιζάρουν τα φουλάρια μου, αντιμετωπίζοντάς τα ως έργα τέχνης.

Μου αρέσει πολύ η σκέψη ότι ένα σχέδιο μπορεί να φορεθεί, αλλά ταυτόχρονα να αποκτήσει μια θέση στον προσωπικό χώρο κάποιου.

Είναι μια δημιουργική κατεύθυνση που θέλω πολύ να εξερευνήσω.

Παρουσίαση συλλογής και προπαραγγελίες

Η νέα συλλογή «A Sense of Greece», με την προσωπική υπογραφή «a design by Lia Pantazi», παρουσιάζεται την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, με έναρξη προπαραγγελιών (pre-order) στο www.bloss.gr/scarves.

Τα 50 πρώτα φουλάρια που θα προπαραγγελθούν θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συλλεκτικής έκδοσης.