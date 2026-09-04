Λέσβος: Χειροπέδες σε ανήλικους για κλοπή

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται δύο ανήλικοι, 17 και 16 χρονών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κλοπή στην Θερμή Λέσβου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο ανήλικοι διέρρηξαν σπίτι στη Θερμή Λέσβου. Μπήκαν μέσα από είσοδο η οποία δεν ήταν κλειδωμένη και κατάφεραν να πάρουν το ποσό των 8.000 ευρώ. Τα χρήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

Σε βάρος των δύο ανήλικων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.

Μάλιστα δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέα των ανηλίκων, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.