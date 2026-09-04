Κυψέλη: Στον ανακριτή σήμερα οι κατηγορούμενοι

Βιολογικά παιδιά του ζευγαριού τα τρία από τα τέσσερα ανήλικα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Κυψέλης, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις DNA που ολοκληρώθηκαν ρίχνουν φως στο οικογενειακό δέντρο των εμπλεκομένων, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες των αρχών για τις συνθήκες διαβίωσης και τη συγγένεια των παιδιών .

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, τα αποτελέσματα των δειγμάτων που ελήφθησαν από το νεκρό βρέφος και τα τρία ανήλικα αδέλφια (ένα 15χρονο έγκυο κορίτσι και δύο αγόρια 12 και 9 ετών) έδειξαν τα εξής:

Κοινά παιδιά του ζευγαριού: Η 15χρονη έγκυος, ο 12χρονος αδελφός της, καθώς και το άτυχο βρέφος περίπου 9 μηνών που εντοπίστηκε νεκρό, είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου συλληφθέντος και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του. Το εύρημα αυτό βάζει τέλος στα σενάρια που ήθελαν το βρέφος να ανήκει στην ανήλικη

Η εξαίρεση του 9χρονου: Η γενετική ανάλυση έδειξε ότι το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό τέκνο μόνο της 38χρονης μητέρας και όχι του 43χρονου

Βαρύ κατηγορητήριο και επιστροφή στον ανακριτή

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, ο 43χρονος και η 38χρονη οδηγούνται εκ νέου ενώπιον των δικαστικών αρχών. Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν είναι αμείλικτο και αφορά τον θάνατο του βρέφους, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης μέσα στο διαμέρισμα.

Οι διώξεις που τους βαραίνουν περιλαμβάνουν:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας (κατά συναυτουργία).

Οπλοφορία, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

Ψευδή κατάθεση (κατ’ εξακολούθηση και άπαξ).

Παράλληλα, το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει και ο τρίτος εμπλεκόμενος, ένας 26χρονος Αφγανός. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη που σχετίζεται με την ανήλικη 15χρονη (με την οποία ισχυρίζεται ότι διατηρούσε σχέση), καθώς και κατηγορίες για κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου του παιδιού.