Μαραθώνας: Εντοπίστηκε η σορός της ηλικιωμένης

Εντοπίστηκε η σορός της ηλικιωμένης στον Μαραθώνα. Εντοπίστηκε από άνδρες της Αστυνομίας σε αποθηκάκι της κατοικίας.

Αν και οι έρευνες των αρχών ξεκίνησαν από την Πέμπτη στην αυλή του σπιτιού με τη βοήθεια δημοτικών μηχανημάτων , τα οστά της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκαν τελικά σήμερα μέσα στην αποθήκη, όπου τα είχαν κρύψει προσεκτικά. Η εξέλιξη αυτή δρομολογεί πλέον την επικείμενη σύλληψη τόσο της κόρης όσο και του εγγονού .

Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχει αποδειχθεί οτι υπήρχε κίνηση στους λογαριασμούς της ηλικιωμένης μέχρι και πριν λίγες ημέρες .