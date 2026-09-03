Σκότωσε σκύλο με κυνηγετικό όπλο.
Με τη χρήση κυνηγετικού όπλου άνδρας στην Κλειτορία θανάτωσε αδέσποτο ζώο συντροφιάς – σκύλο, και μετά διέφυγε με αυτοκίνητο.
Κατασχέθηκαν -3- κυνηγετικά όπλα και -22- φυσίγγια
Στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου, ο οποίος προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Κλειτορίας, όπου και συνελήφθη.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -22- φυσίγγια και -1- θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου, ενώ παράλληλα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- κυνηγετικά όπλα, που κατείχε νόμιμα ο κατηγορούμενος.Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις