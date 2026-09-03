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Σκότωσε σκύλο με κυνηγετικό όπλο.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/09/2026 23:41
Σκότωσε σκύλο με κυνηγετικό όπλο.
INTIME

Με τη χρήση κυνηγετικού όπλου άνδρας στην Κλειτορία  θανάτωσε αδέσποτο ζώο συντροφιάς – σκύλο, και μετά διέφυγε με αυτοκίνητο.

Κατασχέθηκαν -3- κυνηγετικά όπλα και -22- φυσίγγια

Στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του  κατηγορούμενου, ο οποίος προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Κλειτορίας, όπου και  συνελήφθη.

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Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -22- φυσίγγια και -1- θήκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου, ενώ παράλληλα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- κυνηγετικά όπλα, που κατείχε νόμιμα ο κατηγορούμενος.Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

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