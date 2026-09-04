ΔΕΘ: “Φρούριο” η Θεσσαλονίκη για την Έκθεση

Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, drones, κιγκλιδώματα και υδροφόρες επιστρατεύονται το Σάββατο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για τα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ. Από τις 15:00 το μεσημέρι κλείνουν βασικοί δρόμοι και αναστέλλεται η λειτουργεία σε οκτώ σταθμούς του Μετρό, ενώ δύο εισαγγελείς θα παρακολουθούν την εφαρμογή των μέτρων.

Περίπου 60 διμοιρίες, θα βγούν στους δρόμους ενω Drones θα στέλνουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων στο Αστυνομικό Μέγαρο. Οι αστυνομικοί θα κάνουν προληπτικούς ελέγχους γύρω από το “Ι. Βελλίδης.

Ο “χάρτης” των συγκεντρώσεων

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν ήδη από σήμερα με νοσοκομειακούς (ΠΟΕΔΗΝ) στο Ιπποκράτειο, το ΕΚΑΒ στο ΥΜΑΘ, τα Σώματα Ασφαλείας στον Λευκό Πύργο και την ΕΝΙΘ στο “Παπανικολάου”.

Το Σάββατο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

11:30 (ΥΜΑΘ): Μηχανικοί Δημοσίου (ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ και ΠΟΜΤΤΑΕΔΥ)

17:00 (Λευκός Πύργος): Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων

17:30 (ΧΑΝΘ): ΠΑΜΕ, Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιούχοι

18:00 (Άγαλμα Βενιζέλου): ΓΣΕΕ, ΕΚΘ, ΑΔΕΔΥ

18:00 (Καμάρα): Εξωκοινοβουλευτική Αριστερά και αντεξουσιαστές

ΙΝΤΙΜΕ

Ποιοι δρόμοι και σταθμοί Μετρό κλείνουν

Η Τροχαία θα διακόπτει την κυκλοφορία στο ιστορικό κέντρο από τις 15:00 το Σάββατο. Θα κλείσουν βασικές λεωφόροι (Στρατού, Νίκης, Βασ. Γεωργίου, Κουντουριώτη, στις οδούς 3ης Σεπτεμβρίου, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Βασ. Όλγας, Εγνατία, Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Π. Μελά, Ελ. Βενιζέλου & Μ. Ανδρόνικου), ενώ η κίνηση θα διοχετεύεται από την Περιφερειακή, την Αγίου Δημητρίου και την 26ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα, από τις 15:00 θα κλείσουν οκτώ σταθμοί του Μετρό: “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός”, “Δημοκρατίας”, “Βενιζέλου”, “Αγίας Σοφίας”, “Σιντριβάνι”, “Πανεπιστήμιο”, “Παπάφη” και “Ευκλείδης”. Η επαναλειτουργία τους θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.