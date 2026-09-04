Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα -απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 10:00. Μήνυμα από το 112 ήχησεστα κινητά των κατοίκων της περιοχής πρειδοποιώντας τους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω του καπνού και να είναι σε ετοιμότητα.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων απο την 1η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.