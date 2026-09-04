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Διώρυγα Ισθμού: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/09/2026 10:16
Διώρυγα Ισθμού: Εντοπίστηκε σορός γυναίκας
INTIME

Τη σορό μίας γυναίκας εντόπισαν οι Λιμενικές αρχές στην διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου.

Η σορός εντοπίστηκε από θαλαμηγό και ενημερώθηκε η λιμενική αρχή. Στη συνέχεια στο σημείο έσπευσε ιδιωτικό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού σώματος.

Η νεκρή γυναίκα ανασύρθηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της διερευνώνται από τις Αρχές.

 

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