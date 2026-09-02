Λασίθι: 2χρονος έπεσε από μπαλκόνι

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα 2χρονο αγοράκι το οποίο έπεσε από μπαλκόνι.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στα Λενικά του Αγίου Νικολάου. Το αγοράκι έπεσε από το μπαλκόνι κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου εξετάστηκε και διαπιστώθηκε ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό και το παιδί έπεσε από το μπαλκόνι διερευνώνται από τις αρχές.