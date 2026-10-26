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Λάρισα: Συναγερμός σε σχολείο-Τηλεφώνημα για βόμβα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/10/2026 17:13
Λάρισα: Συναγερμός σε σχολείο-Τηλεφώνημα για βόμβα
INTIME

Άγνωστος απείλησε τις ζωές μαθητών και εκπαιδευτικών. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε λύκειο της Λάρισας, στη συμβολή των οδών Ανθίμου Γαζή και Ηπείρου, έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής και το σχολείο εκκενώθηκε. Αφού έλαβαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, οι αρχές προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους.

Στο σχολικό κτίριο δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η λειτουργία του σχολείου επανήλθε κανονικά και το ωρολόγιο πρόγραμμα συνεχίστηκε.

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