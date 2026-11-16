Ελένη Τοπαλούδη: Ξανά στον Άρειο Πάγο 8 χρόνια μετά το έγκλημα

Η υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη επιστρέφει αύριο στον Άρειο Πάγο, σχεδόν οκτώ χρόνια μετά το έγκλημα στη Ρόδο.

Ένας από τους δύο καταδικασμένους ζητεί να επανεξεταστεί η δικαστική κρίση που ακολούθησε την απόρριψη των αναιρέσεων των δύο κατηγορουμένων το 2024.

Η νέα διαδικασία αφορά την απόφαση του Αρείου Πάγου επί των αιτημάτων αναίρεσης των καταδικασμένων για τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία της 21χρονης φοιτήτριας, τον Νοέμβριο του 2018. Στο δικαστήριο αναμένεται να βρεθούν ο συνήγορος του καταδικασμένου Έλληνα και ο δικηγόρος της οικογένειας της Ελένης Τοπαλούδη.

Η συζήτηση δεν συνιστά νέα δίκη και δεν οδηγεί σε επανεξέταση από την αρχή της ενοχής των δύο ανδρών. Το δικαστήριο καλείται να αποφανθεί εάν η προηγούμενη απόφασή του για τις πλημμέλειες ήταν νομικά ορθή ή εάν προκύπτουν λόγοι αναίρεσης.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία και σε επιπλέον κάθειρξη 15 ετών για τον ομαδικό βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη. Δεν τους αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό και, μετά την απόρριψη των αναιρέσεων, οι ποινές κατέστησαν αμετάκλητες, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η επιχειρηματολογία του καταδικασμένου Έλληνα

Ο δικηγόρος του καταδικασμένου Έλληνα, από το 2020 έως σήμερα υποστηρίζει ότι ο εντολέας του είχε μικρότερη συμμετοχή από τον Αλβανό συγκατηγορούμενό του στον βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη.

Βασικό στοιχείο αυτής της θέσης είναι ο ισχυρισμός ότι ο καταδικασμένος είναι αριστερόχειρας, ενώ τα περισσότερα τραύματα στο σώμα της νεαρής γυναίκας φέρεται να έχουν προκληθεί από δεξιόχειρα. Η υπεράσπιση επικαλείται επίσης ότι τα αποτυπώματα στο σίδερο σιδερώματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ανήκουν αποκλειστικά στον Αλβανό συγκατηγορούμενο.

Ο καταδικασμένος παραδέχεται μόνο ένα «δυνατό κροσέ» και αρνείται ότι συμμετείχε ενεργά στη μεταφορά της ημιλιπόθυμης Ελένης Τοπαλούδη προς τη θάλασσα. Επικαλείται ακόμη πως ίχνη αίματος εντοπίστηκαν αποκλειστικά στα παπούτσια του συγκατηγορουμένου του.

Ο κ. Αμπράζης αναφέρεται, επίσης, σε οπτικοακουστικό υλικό που, κατά τους ισχυρισμούς του, δεν αξιολογήθηκε ορθά, καθώς και σε αντιφάσεις στην ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη σχετικά με το εάν το θύμα αντιστάθηκε.