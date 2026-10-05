Λάρισα: Δύο συλλήψεις για απάτες με θύματα ηλικιωμένες

Δύο άνδρες, ηλικίας 27 και 31 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου στη Λάρισα, μετά από απόπειρα εξαπάτησης ηλικιωμένης και επικίνδυνη καταδίωξη.

Οι δύο ημεδαποί κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για εγκληματική ομάδα, απάτες, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Η απόπειρα με το πρόσχημα του ΔΕΔΔΗΕ

Άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη και προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Με το πρόσχημα της υψηλής τάσης του ρεύματος στο σπίτι της, την έπεισε να βάλει σακούλα με χρήματα και κοσμήματα έξω από την είσοδο της κατοικίας.

Η προσπάθεια έγινε αντιληπτή από περίοικο, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές. Ένας από τους δράστες πήγε στο σπίτι, αλλά μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία άλλου ατόμου έφυγε.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Λάρισας τον εντόπισαν την ώρα που έβγαινε από την κατοικία. Επιβιβάστηκε σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, όπου τον περίμενε συνεργός, και οι δύο άνδρες ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα.

Επικίνδυνη καταδίωξη και σύγκρουση

Οι δράστες μπήκαν σε μονόδρομο και κινήθηκαν στο αντίθετο ρεύμα, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους οδηγούς. Παράλληλα, επιχείρησαν να εμβολίσουν την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα.

Μετά από επικίνδυνο ελιγμό, η μηχανή προσέκρουσε σε τοιχίο και ακινητοποιήθηκε. Οι δύο άνδρες αντιστάθηκαν στους αστυνομικούς που προσπάθησαν να τους συλλάβουν, χτυπώντας τους με χέρια και πόδια.

Είχε προηγηθεί απάτη με «αστυνομικό»

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες, μαζί με άγνωστους συνεργούς, είχαν οργανωθεί με σκοπό τις απάτες.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, άγνωστος τηλεφώνησε σε άλλη γυναίκα και προσποιήθηκε τον αστυνομικό. Της είπε ότι επίκειται «δήθεν» σύλληψη απατεώνων και την έπεισε να αφήσει κάτω από κάδο απορριμμάτων σακούλα με 760 ευρώ και κοσμήματα, τα οποία στη συνέχεια αφαιρέθηκαν.

Από τους δύο συλληφθέντες κατασχέθηκαν 575 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε και η δίκυκλη μοτοσικλέτα. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.