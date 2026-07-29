Λαμία: 74χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε σε εστιατόριο

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Λαμίας, όπου μια 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης και γευμάτιζε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη έτρωγε σουβλάκι όταν ένα κομμάτι τροφής προκάλεσε απόφραξη της αναπνευστικής οδού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατέρρευσε, με τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο να σπεύδουν να τη βοηθήσουν.

Οι εργαζόμενοι του καταστήματος προσπάθησαν αρχικά να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, χωρίς όμως να καταφέρουν να απομακρύνουν το ξένο σώμα.

Λίγο αργότερα, άτομα από γειτονικά καταστήματα συμμετείχαν στις προσπάθειες διάσωσης, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 74χρονη είχε ακόμη σφυγμό. Μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ, έγιναν συνεχείς προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Παρά τις ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η 74χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.