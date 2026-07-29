Λαγοκέφαλος στα Σύβοτα

Η πρώτη καταγραφή λαγοκέφαλου για το καλοκαίρι του 2026 στη Θεσπρωτία έγινε στα Σύβοτα, όπου επαγγελματίας αλιέας εντόπισε και αλίευσε ενήλικο άτομο του συγκεκριμένου εισβολικού είδους.

Το περιστατικό καταγράφηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και το ψάρι παραδόθηκε στην αρμόδια υπηρεσία. Πρόκειται για την τρίτη επίσημη καταγραφή λαγοκέφαλου στη Θεσπρωτία, καθώς οι δύο προηγούμενες είχαν σημειωθεί το 2012 στην Ηγουμενίτσα και το 2017, επίσης, στα Σύβοτα.

Σε ανακοίνωσή του, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας, Θωμάς Πιτούλης, επισημαίνει ότι η παρουσία του είδους επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη εξάπλωσή του στα νερά της περιοχής.

Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα εισβολικά είδη της Μεσογείου. Εισήλθε μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και πλέον εμφανίζεται όλο και συχνότερα σε περιοχές του Ιονίου και της Αδριατικής, προκαλώντας ανησυχία τόσο στους αλιείς, όσο και στην επιστημονική κοινότητα.

Πέρα από τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει στα αλιευτικά εργαλεία εξαιτίας των ιδιαίτερα ισχυρών δοντιών του, αποτελεί και απειλή για τη θαλάσσια πανίδα, καθώς θηρεύει άλλους θαλάσσιους οργανισμούς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή και στους καταναλωτές. Ο λαγοκέφαλος περιέχει την εξαιρετικά επικίνδυνη νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση, ακόμη και θάνατο, ενώ δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να μην καταναλώνουν σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο ψάρι.

Παράλληλα, σε περίπτωση που εντοπιστεί ή αλιευθεί λαγοκέφαλος, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ζητά να ενημερώνονται άμεσα η Υπηρεσία Αλιείας, το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας ή οι Λιμενικοί Σταθμοί Συβότων και Σαγιάδας.