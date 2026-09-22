Λακωνία: Βρέθηκαν πάνω από 81 κιλά κάνναβης- Δύο συλλήψεις

Στα χέρια των αστυνομικών στην Σπάρτη, βρίσκεται από χθες (21/09) ένας 44χρονος άνδρας.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες της Δίωξης ο άνδρας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβης).

Ειδικότερα χθες το πρωί, παραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση απο αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, αλλά και με τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε, Ο.Π.ΔΙ. Λακωνίας, του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας καθώς και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί ερεύνησαν οικία, αποθήκες, καθώς και στην κατοχή του συλληφθέντα, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους 81 κιλών και 567 γραμμαρίων,

συνολικού βάρους κιλών και 567 γραμμαρίων, 4 δενδρύλλια κάνναβης , ύψους έως 2,20 μέτρων,

, ύψους έως 2,20 μέτρων, 3 κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ, ως προερχόμενο από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο παιρετέρω αστυνομικής έρευνας αναφορικά με την υπόθεση, οι Αρχές συνέλαβαν έναν 75χρονο άνδρα.

Ο άνδρας κατηγορείται για οπλοκατοχή και για κλοπή, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικίες ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

πιστόλι ZASTAVA, μετά 2 γεμιστήρων του,

μετά 2 γεμιστήρων του, 3 κυνηγετικά όπλα , τα οποία κατείχε παράνομα, ενώ για το 1 εξ’ αυτών είχε δηλωθεί η κλοπή του,

, τα οποία κατείχε παράνομα, ενώ για το 1 εξ’ αυτών είχε δηλωθεί η κλοπή του, 2 κάννες κυνηγετικών όπλων,

42 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και

διαφόρων διαμετρημάτων και 4 μαχαίρια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.

Τέλος, οι αστυνομικές Αρχές υπολογίζουν πως από την εγκληματική του δράση, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζε ο 44χρονος θα ανερχόταν περίπου στα 160.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.