Καρδίτσα: Συνελήφθη 70χρονος για παράβαση της νομοθεσίας

Αστυνομικοί, συνέλαβαν χθες Δευτέρα 21/9/2026 σε περιοχή της Καρδίτσας, έναν 70χρονο ημεδαπό, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του, δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά, μετά από έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– στην αυλή, εντός περιφραγμένου χώρου, 4 καλλιεργούμενα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1,60 έως 2,80 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν,

– σε παρακείμενη αποθήκη, δύο αποξηραμένοι κλώνοι δενδρυλλίων κάνναβης, συνολικού βάρους 380 γραμμαρίων,

– στο εσωτερικό της οικίας, μία πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 5,2 γραμμαρίων και ποσότητα αποξηραμένων φύλλων κάνναβης, βάρους 6,6 γραμμαρίων.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.