Κοινωνικό Τιμολόγιο: Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν

Η προθεσμία που μπορεί να κοστίσει ακριβά

Λίγες ημέρες απομένουν για χιλιάδες νοικοκυριά που δικαιούνται μειωμένες χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία επανυποβολής αίτησης για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Η προσοχή χρειάζεται κυρίως από όσους είναι ήδη δικαιούχοι. Η παραμονή στο ΚΟΤ δεν ανανεώνεται αυτόματα: πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ. Εάν δεν το κάνουν εγκαίρως, απεντάσσονται από το πρόγραμμα ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Η προθεσμία συμπίπτει μάλιστα με νέα ένταση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στις 22 Σεπτεμβρίου η τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας εκτινάχθηκε στα 211,76 ευρώ/MWh, στο υψηλότερο επίπεδο του 2026, ενώ στη βραδινή αιχμή έφθασε τα 340,89 ευρώ/MWh. Παράλληλα, η μέση χονδρεμπορική τιμή του Σεπτεμβρίου κινείται περίπου 20% υψηλότερα από τον Αύγουστο, δημιουργώντας πιέσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια του Οκτωβρίου.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία και διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: ΚΟΤ Α, ΚΟΤ Β και ΚΟΤ Γ, με την τελευταία να αφορά πολύτεκνες οικογένειες.

Όσοι δεν είναι σήμερα ενταγμένοι στο πρόγραμμα αλλά πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση και κατά τη διάρκεια του έτους.

Για τους υφιστάμενους δικαιούχους, όμως, η ανανέωση πρέπει να γίνει έως τις 25 Σεπτεμβρίου.