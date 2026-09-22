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Βίντεο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/09/2026 14:26
Βίντεο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες
Η στιγμή που το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες Νικόλαος Τσιλίφης

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή του  Υμηττού  όταν αυτοκίνητο  τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες, το βράδυ της Δευτέρας (21/9) ενώ  κινούνταν επί της οδού Μελίνας Μερκούρη.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροπροστασίας του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και της Εθελοντικής Προστασίας Βύρωνα να σπεύδουν στο περιστατικό, για βοήθεια. Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβασή τους, η πυρκαγιά τέθηκε υπο έλεγχο   αποτρέποντας την επέκτασή της.

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