Βίντεο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή του Υμηττού όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες, το βράδυ της Δευτέρας (21/9) ενώ κινούνταν επί της οδού Μελίνας Μερκούρη.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροπροστασίας του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και της Εθελοντικής Προστασίας Βύρωνα να σπεύδουν στο περιστατικό, για βοήθεια. Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβασή τους, η πυρκαγιά τέθηκε υπο έλεγχο αποτρέποντας την επέκτασή της.