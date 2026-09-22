Θάνατος Γ. Μαζωνάκη – Καταθέτει η γραμματέας του ιατρείου

Πρόσωπα από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, οπού έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, περνούν όλες αυτές τις ημέρες από το γραφείο του ανακριτή, προκειμένου να δώσουν τη μαρτυρία τους για όσα συνέβησαν.

Την ίδια ώρα έρχονται στο φως μαρτυρίες ανθρώπων, που πήγαιναν στην κατηγορούμενη γιατρό και περιγράφουν την εμπειρία τους.

Η γραμματέας του ιατρείου βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να φωτίσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης και τι συνέβη τα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά το θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη.