Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα- Αναπάντητα ερωτήματα

Στη γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα στα κινητά τηλέφωνα, και το περιβάλλον, της 25χρονης οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για το κίνητρο της δολοφονίας της από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της.

Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης , ο οποίος φέρεται να μην έχει πείσει με τους ισχυρισμούς του, περι οικονομικών διαφορών με το θύμα.