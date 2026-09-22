Βεβαιώθηκαν πάνω από 2.210 παραβάσεις

Αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Πιο αναλυτικά, κατά το διάστημα από 14 έως 20 Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν 21.522 έλεγχοι, και βεβαιώθηκαν 1.990 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 20 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 227 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.351 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 20 διανομείς), 199 επιβάτες δίκυκλων, 614 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., καθώς και 25 οδηγούς οχημάτων ATV.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-847 στην Αττική,

-333 στο Νότιο Αιγαίο,

-285 στα Ιόνια Νησιά,

-220 στην Δυτική Ελλάδα,

-143 στην Κρήτη,

-84 στη Θεσσαλία,

-67 στη Θεσσαλονίκη,

-56 στην Πελοπόννησο

-50 στην Κεντρική Μακεδονία,

-41 στη Στερεά Ελλάδα,

-31 στην Ήπειρο,

-29 στο Βόρειο Αιγαίο

-22 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και

-9 στη Δυτική Μακεδονία.

Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η αυστηροποίηση των ποινών, ως εξής:

– 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

– 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

– 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.