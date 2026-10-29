Γιώργος Μαζωνάκης: Ετοιμάζεται ο οικογενειακός τάφος – Τι ισχύει για την Αρίθα

Ξεκίνησαν οι εργασίες για τον οικογενειακό τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ λουλούδια και μια ελληνική σημαία έχουν τοποθετηθεί στο σημείο.

Το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα» έφερε στο προσκήνιο και το ερώτημα για το αν η Αρίθα θα ενταφιαστεί δίπλα στον τραγουδιστή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα από την οικογένεια Μαζωνάκη για κάτι τέτοιο.

Ξεκάθαρη εμφανίζεται και η πλευρά του δήμου. Οι αρμόδιοι αναφέρουν ότι δεν έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα από την οικογένεια.

Την ώρα του ρεπορτάζ, μια θαυμάστρια από τη Λάρισα βρέθηκε στο σημείο για να αφήσει λουλούδια.

Η κίνησή της έδειξε πως το ενδιαφέρον του κόσμου παραμένει έντονο, με πολλούς να θέλουν να τιμήσουν τον τραγουδιστή.