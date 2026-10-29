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Η Κατερίνα Στανίση έκανε “συναυλία” σε ταμείο σούπερ μάρκετ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/10/2026 11:16
Η Κατερίνα Στανίση έκανε “συναυλία” σε ταμείο σούπερ μάρκετ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΙΑ: @jennylavrenti- INSTAGRAM

Σε συναυλία μετατράπηκε η επίσκεψη της Κατερίνας Στανίση σε σούπερ μάρκετ όταν τραγούδησε μπροστά στο ταμείο.

Η γνωστή τραγουδίστρια τραγούδησε μαζί με όσους βρίσκονταν πίσω από το ταμείο και αποθεώθηκε.

Η εναλλακτική αυτή επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ έγινε γνωστή με ανάρτηση στα social media, με τους θαυμαστές της τραγουδίστριας να στέλνουν την αγάπη τους στα σχόλια κάτω από την δημοσίευση.

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