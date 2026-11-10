Η Έλενα Χριστοπούλου έκλεισε τα 50: «Η αγάπη κάνει θαύματα, προσοχή στα καθάρματα»

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η Έλενα Χριστοπούλου και το γιόρτασε με μία ανάρτηση στο Instagram. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε τις πρώτες πρωινές ώρες για τα 50 της χρόνια σημείωσε πως ποτέ δεν έψαχνε την εύκολη λύση και πάντοτε δούλευε σκληρά για να πετύχει:

«Εδώ είμαι 17 κ κάτι.. έλεγα να γίνω εκτός απο αθλήτρια… κ μοντέλο…. μ έλεγαν ιστορίες θα πετύχεις, θα κάνεις, θα ρανεις … θα βγάλεις χρήματα θα θα θα… τι έκανα? Το αντίθετο δούλεψα σαν να μην υπάρχει αύριο πρωί βράδυ για να μην πάω στην εύκολη λύση (ταλαίπα μια ζωή) καμία εύκολη λύση!

Σήμερα πάνε και τα 50 χρόνια… το διασκέδασα? ΝΑΙ ρε φίλε πέρασα καλά διασκέδασα χόρεψα δούλεψα μέχρι κόκκαλο όλα! Το χάρηκα το όλο! Με ωραίους ανθρώπους με σκάρτους ναι ναι όλοι κάτι δίνουν… Τι θέλω τι χρειάζομαι τι μισώ τι σιχαίνομαι τι γουστάρω το μαθα κ απο την καλή κ την ανάποδη (κ ότι δεν κατάλαβα στην ώρα του… μονο καλό μ έκανε .. σε ξυπνάει ο ψεύτης απο τον λήθαργο σε πονάει ο προδότης π δεν το περιμένεις) ΟΜΩΣ σ κάνει καλό στην ψυχή η αγάπη κ η φροντίδα όταν δεν την ζητάς κ έρχεται κ κατσικώνεται στον καναπέ κ είναι σαν φάρμακο… όταν ολα τα φαρμακεία είναι κλειστά!».

«Κ έτσι αλλάζει η ιστορία…

Κ τώρα? Τώρα ότι έγινε… έγινε! Πάμε για τα επόμενα μαθήματα αλλά τώρα πια darling I am ready!

Ps #ηαγαπηκανειθαυματα προσοχή στα καθάρματα».