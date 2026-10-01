Σε Red Code η Κρήτη έως την Κυριακή

Για σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη (κυρίως νομό Χανίων, νομό Ρεθύμνου). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Σε αυξημένη επιφυλακή η Πυροσβεστική

Σε αυξημένη επιφυλακή είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια Κρήτης. Ειδικότερα, για την επιχειρησιακή ενίσχυση της Κρήτης, με εντολή αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, αναχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά ο προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων για το συντονισμό των επιχειρήσεων, καθώς και οι παρακάτω δυνάμεις:

1. Ομάδα Ορμητικών Υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ,

2. Ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και

3. Ομάδα Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) με αντλητικά συγκροτήματα.

Όπως επισημαίνεται από το Πυροσβεστικό Σώμα, η αποστολή των δυνάμεων αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από χθες Τετάρτη, έως και την Κυριακή 04-10-2026.