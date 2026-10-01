Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 26χρονος που αναζητούνταν διεθνώς

Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Σερβίας προχώρησαν το χθες το απόγευμα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε σε κατάστημα εστίασης στη νέα παραλία, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Στο πλαίσιο της ίδιας αστυνομικής επιχείρησης, προσήχθησαν ακόμη τρία άτομα.

Είχε φτάσει στην Ελλάδα το περασμένο Σάββατο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε εισέλθει στην Ελλάδα το περασμένο Σάββατο. Οι ελληνικές Αρχές είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του στη χώρα και εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνδέεται με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια.

Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των αρμόδιων Αρχών, μετά τον εντοπισμό και τη σύλληψή του στη Θεσσαλονίκη.

Η ερυθρά αγγελία για υπόθεση ληστείας

Σε βάρος του 26χρονου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για υπόθεση ληστείας. Παράλληλα, το όνομά του έχει συνδεθεί από τις σερβικές Αρχές και με άλλες εγκληματικές πράξεις.