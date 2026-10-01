Θεσσαλονίκη: Πετούσαν μπάζα και πίσσα σε χωράφι στη Θέρμη

Δυο άνδρες 29 και 37 ετών, συνελήφθησαν από την Αστυνομία στην Θεσσαλονίκη, για ανεξέλεγκτη απόρριψη φορτίου.

Επιπλέον, σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος άλλων τριών ατόμων, δύο αντρών και μίας γυναίκας, 67, 68 και 37 ετών.

Πιο αναλυτικά, χθες (30/9/2026), σε χωράφι του Δήμου Θέρμης, εντοπίστηκε φορτηγό που οδηγούσε ο 29χρονος, να κάνει παράνομη απόρριψη φορτίου που αποτελείτο από τρίμματα πίσσας από απόξεση οδοστρώματος, κατ΄ εντολή του 33χρονου, ο οποίος εργάζεται σε εταιρεία, ως υπεύθυνος εργοδηγός εργασιών οδοποιίας που εκτελούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένου έργου συντήρησης.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας είναι ο 67χρονος, ενώ Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της υπεργολάβου εταιρείας είναι η 37χρονη, ως επιβλέπουσα για την εκτέλεση του έργου.

Επίσης προέκυψε, ότι αποκλειστικός χρήστης της επίμαχης έκτασης απορρίψεων, είναι εταιρία με Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο 68χρονο, ο οποίος ήρθε σε συνεννόηση με την 37χρονη για την ανωτέρω απόρριψη, ενώ στο συγκεκριμένο χωράφι, μεταφέρονται συστηματικά κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων δυο ετών, μεγάλοι όγκοι αποβλήτων που προκύπτουν από εργασίες που αφορούν στην κατασκευή τεχνικών έργων, χωρίς τη σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρμόδια αρχή.