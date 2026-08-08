Κρήτη: Καταγγελία για «ταφόπλακες» σε δάπεδο ξενοδοχείου

Μια ασυνήθιστη καταγγελία, η οποία προκαλεί αίσθηση και πολλά ερωτήματα, εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κρήτη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πατρίς», στο Υπουργείο Τουρισμού φέρεται να έχει αποσταλεί ένα αναλυτικό, αλλά ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα. Οι συντάκτες του δηλώνουν εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και διατυπώνουν ισχυρισμούς για πιθανές παραβάσεις σε μεγάλες μονάδες του νησιού.

Ανάμεσα στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην καταγγελία βρίσκεται και μία φωτογραφία από εξωτερικό χώρο ξενοδοχείου. Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι στο δάπεδο έχουν τοποθετηθεί κομμάτια μαρμάρου, τα οποία χαρακτηρίζουν ως τμήματα παλιών ταφόπλακων.

Η εικόνα φέρεται να έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ το σχετικό υλικό έχει διαβιβαστεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και στις τοπικές υπηρεσίες του ΕΟΤ, προκειμένου να εξεταστεί.

Οι έλεγχοι αναμένεται να δείξουν ποια είναι η πραγματική προέλευση των μαρμάρινων πλακών και εάν όσα περιγράφονται στο μήνυμα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα φέρεται να περιλαμβάνει και άλλες καταγγελίες για διαφορετικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Κρήτη, οι οποίες επίσης αναμένεται να αξιολογηθούν από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διαπίστωση ή ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται πράγματι για κομμάτια από ταφόπλακες. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των αναφορών παραμένει υπό διερεύνηση και τα ασφαλή συμπεράσματα θα προκύψουν μόνο μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Πηγή: Patris.gr