Άρτα: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα

Πατέρας και δύο ανήλικες κόρες απεγκλωβίστηκαν από τον τρίτο όροφο

Υπό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα στην πόλη της Άρτας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα, περιόρισαν την εστία πριν επεκταθεί στο υπόλοιπο σπίτι και απεγκλώβισαν με ασφάλεια έναν πατέρα και τις δύο ανήλικες κόρες του από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας.

Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα

Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον χώρο της κουζίνας του διαμερίσματος. Η γρήγορη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς στους υπόλοιπους χώρους της κατοικίας.

Στο σημείο επιχειρούν έξι πυροσβεστικά οχήματα με 14 πυροσβέστες. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, καθώς το κτίριο γέμισε από έντονους και πυκνούς καπνούς.

Ασφαλής απεγκλωβισμός οικογένειας στην Άρτα

Λόγω της παρουσίας καπνού στο κτίριο, οι άνδρες της Πυροσβεστικής απομάκρυναν από τον τρίτο όροφο τον πατέρα και τις δύο ανήλικες κόρες του. Και οι τρεις απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην πολυκατοικία για τον πλήρη αερισμό των χώρων.

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς

Παράλληλα, θα διενεργηθεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στο διαμέρισμα της Άρτας.