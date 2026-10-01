60χρονος απέσπασε κοσμήματα 30.000 ευρώ από 82χρονη

Έναν 60χρονο συνέλαβαν αστυνομικοί στη Χαλκιδική για την υπόθεση εξαπάτησης μιας 82χρονης, από την οποία αφαιρέθηκαν κοσμήματα συνολικής αξίας 30.000 ευρώ. Η υπόθεση αφορά ομάδα που φέρεται να στοχοποίησε ηλικιωμένους μέσω τηλεφωνημάτων, χρησιμοποιώντας απαιτήσεις, απειλές και ψευδή ιδιότητα αστυνομικών.

Η σύλληψη έγινε χθες το βράδυ από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέων Μουδανιών. Ο 60χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Πώς εξαπατήθηκε η 82χρονη στη Χαλκιδική

Η 82χρονη πείστηκε, δύο 24ωρα πριν από τη σύλληψη, να αφήσει τα κοσμήματά της σε σημείο που της υπέδειξαν οι δράστες. Στο συγκεκριμένο σημείο μετέβη ο 60χρονος, ο οποίος παρέλαβε τα αντικείμενα αξίας 30.000 ευρώ.

Κατά την Αστυνομία, οι δράστες πραγματοποιούσαν διαδοχικές κλήσεις σε ηλικιωμένους. Αρχικά ζητούσαν χρήματα και κοσμήματα, ενώ ακολούθως προχωρούσαν σε απειλές σε βάρος των υποψήφιων θυμάτων.

Στο τρίτο τηλεφώνημα εμφανίζονταν ως αστυνομικοί και ισχυρίζονταν ότι επιχειρούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους απατεώνες. Με αυτή τη μέθοδο ζητούσαν από τους ηλικιωμένους να τους «βοηθήσουν».

Δύο ακόμη απόπειρες σε βάρος ηλικιωμένων

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ίδια ομάδα επιχείρησε την ίδια ημέρα να εξαπατήσει δύο ακόμη γυναίκες, ηλικίας 68 και 78 ετών, σε περιοχές της Χαλκιδικής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δράστες επιδίωξαν να αποσπάσουν μετρητά και αντικείμενα αξίας.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του 60χρονου, καθώς και για να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με άλλες παρόμοιες υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης.