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Πάτρα: Σοβάδες έπεσαν μέσα σε αίθουσα

Μαθήτρια είχε μόλις φύγει από το θρανίο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/10/2026 17:33
Πάτρα: Σοβάδες έπεσαν μέσα σε αίθουσα
INTIME

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα σε σχολικό συγκρότημα στην Πάτρα, όταν τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από την οροφή αίθουσας, την ώρα του μαθήματος.

Μέσα στην αίθουσα βρίσκονταν μαθητές, όταν ξαφνικά κομμάτια από την οροφή έπεσαν στο σημείο.

σχολείο Πάτρα σοφαδες
Πηγή Φωτογραφία/tempo24.news

Μία μαθήτρια είχε βγει από την αίθουσα λίγα λεπτά νωρίτερα. Έτσι, δεν βρισκόταν στο θρανίο της τη στιγμή της πτώσης.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές στην αίθουσα, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός μαθητή.

Για λόγους ασφαλείας, οι μαθητές μετακινήθηκαν σε άλλη αίθουσα.

Στο σχολείο αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους γονείς.

Πηγή φωτό/tempo24.news

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