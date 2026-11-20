Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατούμενους σημειώθηκε χτες το απόγευμα στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, κινητοποιώντας τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις των δύο δεν ήταν καλές, ενώ ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό ξέσπασε ανάμεσα σε έναν 44χρονο από το Μαρόκο και έναν 29χρονο Τούρκο, όταν συναντήθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο της φυλακής, όπου υπάρχουν εστίες κουζίνας για την εξυπηρέτηση των κρατουμένων.

Ο 44χρονος κρατούμενος ήθελε να φτιάξει τσάι, ενώ ο 29χρονος ήθελε να μαγειρέψει.

Ο ένας καθυστέρησε, η μια κουβέντα έφερε την άλλη και οι δύο κατούμενοι πιάστηκαν στα χέρια. Ο Μαροκινός άρπαξε ένα μπρίκι και έσκισε το μάγουλο του Τούρκου.

Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε άμεσα για το συμβάν. Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί του περιποιήθηκαν το τραύμα του και του έκαναν πέντε ράμματα στο μάγουλο. Ο κρατούμενος, έπειτα, πήρε εξιτήριο.

Ο Μαροκινός εκτίει ποινή φυλάκισης 30 μηνών για απόπειρα κλοπής, πράξη την οποία έχει επαναλάβει και στο παρελθόν. Από την άλλη, ο Τούρκος, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, έχει καταδικαστεί για μεταφορά μεταναστών και του έχει επιβληθεί ποινή 25 ετών.

Κύκλοι της φυλακής αναφέρουν ότι το περιστατικό ξεκίνησε από τον Μαροκινό, ο οποίος μεταφέρθηκε στην απομόνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η μεταφορά του σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας.