Αλλάζουν από σήμερα, οι κανόνες της Airbnb για τις υποχρεώσεις των επισκεπτών στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η νέα πολιτική βάζει όρια στις εργασίες που μπορούν να ζητούν οι οικοδεσπότες πριν από το check-out, ξεκαθαρίζοντας τι θεωρείται λογική τακτοποίηση και τι υπερβολική απαίτηση.

Οι αλλαγές είχαν ανακοινωθεί από την πλατφόρμα στις 20 Οκτωβρίου και αφορούν καθημερινές υποχρεώσεις που συχνά προκαλούσαν δυσαρέσκεια στους ταξιδιώτες.

Τι δεν θα μπορούν πλέον να απαιτούν οι οικοδεσπότες

Οι επισκέπτες θα μπορούν να αφήνουν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να τα πλύνουν και να τα τοποθετήσουν στα ντουλάπια.

Αντίστοιχα, μπορούν να συγκεντρώνουν τις πετσέτες σε ένα σημείο του καταλύματος. Δεν υποχρεούνται να αφαιρούν τα σεντόνια από τα κρεβάτια ή να βάζουν πλυντήριο πριν από την αναχώρηση.

Στα σκουπίδια, επιτρέπεται να ζητείται ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών και η τοποθέτησή τους στους κάδους του καταλύματος. Δεν μπορεί, όμως, να απαιτείται η μεταφορά τους σε απομακρυσμένα σημεία.

Όσον αφορά τον κλιματισμό, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητά να απενεργοποιείται όταν οι φιλοξενούμενοι φεύγουν από το ακίνητο. Δεν μπορεί να περιορίζει τη χρήση του κατά τη διαμονή, εφόσον περιλαμβάνεται στις παροχές που διαφημίζονται στην αγγελία.

Επτά κατηγορίες κανόνων πριν από την κράτηση

Παράλληλα, η Airbnb συγκεντρώνει τους βασικούς όρους κάθε καταλύματος σε επτά ξεχωριστές ενότητες. Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να γνωρίζουν τι ισχύει πριν επιλέξουν πού θα μείνουν.

Οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν:

Αριθμό επισκεπτών: Πόσα άτομα επιτρέπεται να φιλοξενηθούν.

Ώρες κοινής ησυχίας: Πότε πρέπει να περιορίζεται ο θόρυβος.

Πάρτι και εκδηλώσεις: Αν επιτρέπονται συγκεντρώσεις στον χώρο.

Κατοικίδια: Αν γίνονται δεκτά και πόσα.

Κάπνισμα: Αν επιτρέπεται το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Φωτογραφίσεις και βίντεο: Αν επιτρέπονται επαγγελματικές λήψεις και οπτικοακουστικές παραγωγές.

Κλειδιά και αναχώρηση: Πώς πρέπει να ασφαλίζεται το κατάλυμα και πού επιστρέφονται τα κλειδιά.

Με τις νέες ρυθμίσεις, η πλατφόρμα επιχειρεί να βάλει πιο σαφή όρια στη διαδικασία του check-out. Οι επισκέπτες εξακολουθούν να οφείλουν να σέβονται τους κανόνες του καταλύματος, αλλά δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν εργασίες που ξεπερνούν τη βασική τακτοποίηση του χώρου πριν φύγουν.