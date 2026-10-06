Κρήτη: Εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Εγκλωβισμένοι παραμένουν ακόμη οι οχτώ εργαζόμενοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς.

Οι καιρικές συνθήκες στην Κρήτη δεν επιτρέπουν ακόμη τον απεγκλωβισμό των δύο Δασοφύλακων και των έξι εργαζομένων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Ωστόσο, λαμβάνουν την απαρραίτητη φροντίδα και επικοινωνούν κανονικά.

Ο Μιχάλης Τσαλίκης, Υπεύθυνους Συντονισμού και Διαχείρησης του Φαραγγιού της Σαμαριάς, μιλάει για την κατάσταση και για την επικείμενη διάσωση.