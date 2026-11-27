Νέα λέμβος με 47 μετανάστες εντοπίστηκε, εννέα ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Ακολούθησε η κινητοποίηση σκάφους, το οποίο περισυνέλεξε τους 47 ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Λιμνενικού, οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ στην περιοχή επικρατούν νότιοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

Από τα ξημερώματα έως τώρα 173 ακόμη παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια της Κρητης.