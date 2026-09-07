Διάσωση 33 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων

Επιχείρηση διάσωσης 33 ατόμων ολοκληρώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, έπειτα από συντονισμένη κινητοποίηση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Το σκάφος στο οποίο επέβαινε η ομάδα των αλλοδαπών εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex κατά τη διάρκεια περιπολίας επιτήρησης. Άμεσα δόθηκε εντολή σε πλοίο επιχειρήσεων της Frontex να σπεύσει στο σημείο, όπου προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση των επιβαινόντων.

Οι διασωθέντες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και ανήλικοι, μεταφέρονται με σκάφος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Στο σημείο αναμένεται να βρεθούν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και κλιμάκια για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την προσωρινή φιλοξενία τους, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο διαχείρισης περιστατικών έρευνας και διάσωσης.