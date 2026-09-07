Σύλληψη 33χρονου κατηγορούμενου για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών

Στη σύλληψη ενός 33χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ, κατόπιν εντάλματος, έπειτα από επισταμένες έρευνες για υπόθεση εμπορίας και γενετήσιας εκμετάλλευσης ανηλίκων κοριτσιών.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε ογκώδης και βαρύτατη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων τελεσθείσας σε βάρος ανηλίκων κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, της αρπαγής ανηλίκου από κερδοσκοπία, της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, της μαστροπείας, της βίας κατά υπαλλήλων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 33χρονος φέρεται να είχε στρατολογήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο δύο ανήλικα κορίτσια, με στόχο τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους προς αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ο δράστης προγραμμάτιζε τις συναντήσεις των ανηλίκων με πελάτες μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο ίδιος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, στις οποίες περιλάμβανε φωτογραφίες των θυμάτων και τον προσωπικό του τηλεφωνικό αριθμό για την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος προέκβαλε σθεναρή αντίσταση. Σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, καθώς και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.