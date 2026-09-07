Πυρκαγιά στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας – Ήχησε το 112 για εκκένωση
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:30. Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους και όσους βρίσκονται στη περιοχή Τριάδα, προειδοποιώντας τους να απομακρυνθούν προς Ψαχνά.
Στις 14:55 είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή .
Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους .
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Διρφυων -Μεσσαπιών προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
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