Πυρκαγιά στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας – Ήχησε το 112 για εκκένωση

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση. Οι δυνάμεις ενισχύονται.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:30. Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους και όσους βρίσκονται στη περιοχή Τριάδα, προειδοποιώντας τους να απομακρυνθούν προς Ψαχνά.

Στις 14:55 είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή .

Κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους .

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Διρφυων -Μεσσαπιών προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.