Το πρόσωπο του Χριστού

Η εικόνα του Χριστού εσταυρωμένου κοσμεί πλέον τοίχο στην Πάνω Ρίζα Κρήτης. Ο καλλιτέχνης Στέλιος Φρόκος μέσα σε 9 ώρες, κάτω από τον καυτό ήλιο ζωγράφισε ασπρόμαυρα το πρόσωπο του Ιησού.

Ο Στέλιος Φρόκος έχει κάνει το πάθος τους επάγγελμα διατηρώντας γκαλερί ακριβώς πάνω από το κομμωτήριο του. Όπως λέει δημιούργησε το έργο με τη δύναμη του θεού στον οποίο πιστεύει πολύ και η έμπνευση της μορφής του Iησού ήρθε από την ταινία “Ο Iησούς από τη Ναζαρέτ” και την ενσάρκωση του ρόλου από τον ηθοποιό Robert Powell.

Το graffiti τράβηξε τα εντυπωσιασμένα βλέματα των περαστικών καθως διακόσμησε ένα άδειο και εγκαταλελειμένο σημείο του χωριού .