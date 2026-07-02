Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Καστοριά

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε την περιοχή Τοιχιό της Καστοριάς., προκαλώντας ζημιές στις καλλιέργειες.

Η θερμική αστάθεια στη Βόρεια χώρα εξακολουθεί να κάνει την εμφάνισή της τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με αποτέλεσμα να ξεσπούν καταιγίδες σύντομου χαρακτήρα, οι οποίες εκτός από ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονες ριπές ανέμου και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα, συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις.