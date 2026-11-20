Περισσότερες από 200 συλλήψεις

447 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε έναν χρόνο καταγράφηκαν στην Πάτρα.

Τα στοιχεία παρουσίασαν στελέχη του γραφείου αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας ” 25 ημέρες δράσης : μαζί σπάμε τη σιωπή”. Σύμφωνα με τις δηλώσεις 49 από τους συλληφθέντες ήταν γυναίκες ενώ σε 14 περιπτώσεις εγκαταστάθηκε panic button.

Πηγή: The Best portal