Πάτρα: 447 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε έναν χρόνο
Περισσότερες από 200 συλλήψεις
447 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε έναν χρόνο καταγράφηκαν στην Πάτρα.
Τα στοιχεία παρουσίασαν στελέχη του γραφείου αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας ” 25 ημέρες δράσης : μαζί σπάμε τη σιωπή”. Σύμφωνα με τις δηλώσεις 49 από τους συλληφθέντες ήταν γυναίκες ενώ σε 14 περιπτώσεις εγκαταστάθηκε panic button.
Πηγή: The Best portal
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις