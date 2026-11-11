Κορωπί: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συντήρησης της πισίνας του σχολείου

Ελεύθεροι οι δύο υπάλληλοι που έδωσαν καταθέσεις στις Αρχές

Στην σύλληψη του 54χρονου ιδιοκτήτη της εταιρείας συντήρησης της πισίνας στο ιδιωτικό εκπαιδευτικό προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να προκλήθηκε από λανθασμένο συνδυασμό χημικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αναθυμιάσεις.

Πριν από τη σύλληψη του ιδιοκτήτη, είχαν οδηγηθεί για καταθέσεις δύο υπάλληλοι της εταιρείας, οι οποίοι συμμετείχαν στις εργασίες στην πισίνα. Μαζί τους κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο εργαζόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο 54χρονος συνελήφθη αρχικά, ωστόσο, κατόπιν προφορικής εισαγγελικής εντολής, αφέθηκε και εκείνος ελεύθερος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγελέας έχει διατάξει να ολοκληρωθούν οι καταθέσεις και άλλων προσώπων.