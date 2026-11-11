Γιάννης Παπαμιχαήλ: Βίντεο προκαλούν ανησυχία για την υγεία του

Ανησυχία εκφράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη δημοσίευση νέων βίντεο του Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ανέφερε ότι παραμένει άυπνος εδώ και τρεις μέρες, περιγράφοντας την εξάντληση που, όπως υποστηρίζει, βιώνει το τελευταίο διάστημα. «Είμαι πολύ κουρασμένος και με ταλαιπωρεί ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος αρνείται να μου κάνει ένα ραντεβού, να του δείξω ακλόνητα στοιχεία απειλών κατά της ζωής μέσω της τηλεόρασής μου», σημείωσε.

Χρήστες που τον ακολουθούν στο Facebook σχολίασαν την εικόνα του, αναφέροντας ότι εμφανίζεται καταβεβλημένος και ότι φαίνεται να δυσκολεύεται να εκφραστεί.

Πηγή Φωτογραφίας & Βίντεο: FACEBOOK – John Papamichail