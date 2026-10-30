Υπόθεση αλυσίδας φούρνων: “Συλλογή” από λεφτά, αυτοκίνητα και κοσμήματα

“Ζαλίζουν” τα ευρύματα της Ελληνικής αστυνομίας, από την έρευνα στην υπόθεση της αλυσίδας φούρνων. Πάνω από 77 εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημία στο δημόσιο από την μη καταβολή των οικονομικών υπόχρεώσεων ενώ το συνολικό ύψος των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών των εταιρειών, για τις οποίες εντοπίστηκαν οικονομικά στοιχεία, διαμορφώνεται σε 95.557.335,09 ευρώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Συνολικά 149 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία της υπόθεση με 59 να έχουν συλληφθεί από τις αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση της αλυσίδας φούρνων δραστηριοποιούνταν στην διακεκριμένη φοροδιαφυγή, στην πλαστογραφία και στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τέλος στην δράση της οργάνωσης έβαλε η αστυνομία την Κυριακή, μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε πολλές περιοχές της χώρας, όπου δραστηριοποιούνταν η οργάνωση.

Πως δρούσε η οργάνωση

Ένα πολυσύνθετο δίκτυο επιχειρήσεων είχε δημιουργήσει η οργάνωση, το οποίο εκτεινόταν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ενώ όπως έφερε στο φως η έρευνα των αρχών η παράνομη δραστηριότητα ξεκινά από το 2016.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν δημιουργήσει και αξιοποιούσαν 430 αλληλοσυνδεόμενα εταιρικά σχήματα. Από αυτά 340 χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο οργανωμένου μηχανισμού συστηματικής φοροδιαφυγής.

Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, τότε αυτές αντικαθίσταντο από νέες εταιρείες οι οποίες συνέχιζαν την ίδια δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούσαν διαδοχικούς κρίκους του ίδιου επιχειρηματικού δικτύου, υπό κοινή “αόρατη” διοίκηση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Για την υποστήριξη του μηχανισμού αυτού, χρησιμοποιούνταν 32 διευθύνσεις στην Αττική ως κοινές, εικονικές εταιρικές έδρες, ενώ καταρτίζονταν έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις και λοιπά δικαιολογητικά για τη σύσταση, λειτουργία και διαχείριση των επιχειρήσεων.

Οι “αχυράνθρωποι”

Οι εταιρείες αυτές εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες επιχειρηματικές οντότητες, ενώ στην πραγματικότητα τελούσαν υπό τον έλεγχο των ίδιων προσώπων, τα οποία απέκρυπταν την πραγματική τους ιδιότητα, χρησιμοποιώντας ως διαχειριστές και νόμιμους εκπροσώπους παρένθετα πρόσωπα, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους».

Φούρνοι, κέντρα διασκέδασης, beach bars

Το επιχειρηματικό δίκτυο εκτεινόταν σε κλάδους με υψηλό κύκλο εργασιών, όπως νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχειακές μονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων.

Η “πηγές” των οφειλών

τη συστηματική μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών,

τη μη εξόφληση βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων, όπως Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος,

τη μη καταβολή μισθωμάτων προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.), από συμβάσεις παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας,

τη μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων επί της μισθοδοσίας του προσωπικού και

τη μη επιστροφή οικονομικών ενισχύσεων που είχαν χορηγηθεί με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

Παρά τη συσσώρευση σημαντικών οφειλών, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες αναλήψεις χρηματικών ποσών από εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, πολυάριθμες διατραπεζικές μεταφορές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, χορηγήσεις άτοκων και μακροχρόνιων δανείων, καθώς και καταβολές ιδιαίτερα υψηλών αποζημιώσεων απόλυσης σε βασικά μέλη της οργάνωσης, τα οποία εμφανίζονταν προσχηματικά ως εργαζόμενοι για σύντομα χρονικά διαστήματα.

Οφειλές εκατομμυρίων στο Δημόσιο

Στα 76.960.295,42 ευρώ ανέρχεται η ζημία από την μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων.

Αυτοκίνητα, χλιδή και λεφτά

Τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε συνεχή επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αγορά πολυτελών οχημάτων και επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, εμφανίζοντας τρόπο διαβίωσης δυσανάλογο προς τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τα μέλη της οργάνωσης

Η οργάνωση αποτελούνταν από:

Το αρχηγικό μέλος: Ασκούσε τον κεντρικό έλεγχο και καθοδηγούσε την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα

Τους άτυπους συνεταίρους: Συμμετείχαν αφανώς στα επιχειρηματικά σχήματα και λάμβαναν ποσοστά επί των οικονομικών αποτελεσμάτων, που κυμαίνονταν, κατά περίπτωση, από 20% έως 25%

Τον κεντρικό επιχειρησιακό πυρήνα: τα μέλη του αναλάμβαναν τη σύσταση εταιρειών, την εξεύρεση παρένθετων διαχειριστών, τη διαχείριση οικονομικών συναλλαγών και την οργάνωση του εταιρικού δικτύου

Τους περιφερειακούς λειτουργικούς κόμβους, σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο: παρείχαν λογιστική, φορολογική, ασφαλιστική και διοικητική υποστήριξη στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Τα παρένθετα πρόσωπα: εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές, χωρίς να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία των εταιρειών.

Τα παρένθετα πρόσωπα και τα “φαντάσματα”

Πρόκειται για άτομα τα οποία προέρχονταν από οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με αντάλλαγμα χρηματικού ποσού, αυτά τα πρόσωπα πείθονταν να παραχωρήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που συμμετείχαν σε τυπικές διαδικασίες σύστασης και διαχείρισης επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι στην συγκρότηση εταιρειών είχαν χρησιμοποιηθεί και στοιχεία προσώπων τα οποία ήταν “φαντάσματα” δηλαδή δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα.