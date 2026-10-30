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ALPHA NEWS

Τρεις κλέφτες προκάλεσαν την έκρηξη στην Πλάκα με τους

έξι νεκρούς για ένα σωλήνα χαλκού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/10/2026 14:35

Σε βίντεο που εξασφάλισε η τηλεόραση του ALPHA, φαίνονται οι τρεις δράστες που ευθύνονται για την φονική έκρηξη στην Πλάκα, με τους έξι νεκρούς, λίγη ώρα μετά την αποχώρηση τους από την πολυκατοικία.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαρύτατα κακουργήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο: Οι δράστες της έκρηξης στην Πλάκα βγαίνουν από την πολυκατοικία
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Νέο βίντεο ντοκουμέντο: Οι δράστες της έκρηξης στην Πλάκα βγαίνουν από την πολυκατοικία

 

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