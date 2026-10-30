Τρεις κλέφτες προκάλεσαν την έκρηξη στην Πλάκα με τους

Σε βίντεο που εξασφάλισε η τηλεόραση του ALPHA, φαίνονται οι τρεις δράστες που ευθύνονται για την φονική έκρηξη στην Πλάκα, με τους έξι νεκρούς, λίγη ώρα μετά την αποχώρηση τους από την πολυκατοικία.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαρύτατα κακουργήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.