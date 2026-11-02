Μιχάλης Βιτάλης: Ο Έλληνας που δημιούργησε το πρώτο ψηφιακό διαβατήριο κατοικιδίων για ταξίδια σε όλο τον κόσμο

Μια πτήση με τον σκύλο του, τον Κίκο, ήταν η αφορμή για να αναζητήσει έναν καλύτερο τρόπο να ταξιδεύουν οι άνθρωποι με τα ζώα τους. Ο Έλληνας επιχειρηματίας Μιχάλης Βιτάλης δημιούργησε το MVPaws, μια ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να απλοποιήσει τη διαδικασία για τους κηδεμόνες και τις αεροπορικές εταιρείες. Παράλληλα, προσφέρει δωρεάν ψηφιακά εργαλεία σε καταφύγια ζώων.

Για όσους αγαπούν τα ζώα, ένα ταξίδι μαζί τους ξεκινά πολύ πριν από την επιβίβαση: με απορίες, έγγραφα και την αγωνία να πάνε όλα καλά για τον μικρό τους σύντροφο. Ο Μιχάλης Βιτάλης γνώρισε αυτή την αγωνία ταξιδεύοντας με τον Κίκο. Η προσωπική του εμπειρία έγινε η αφετηρία για το MVPaws, μια ελληνική ιδέα που θέλει να οργανώσει ψηφιακά τα στοιχεία των ζώων και να κάνει το ταξίδι τους πιο απλό.

Μιχάλη, είσαι ο ιδρυτής του MVPaws. Ποια προσωπική εμπειρία σε έκανε να σκεφτείς ότι πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος για να ταξιδεύει κανείς με το κατοικίδιό του;

Το MVPaws γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, σε μια πτήση από το Βερολίνο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τον σκύλο μου, τον Κίκο, ένα γερμανικό pinscher. Εκεί κατάλαβα πόσο πολύπλοκο και αγχωτικό μπορεί να είναι ένα ταξίδι με κατοικίδιο, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το ίδιο το ζώο.

Τότε εργαζόμουν ως Product Manager στην Amadeus, έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους τεχνολογίας για αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια. Αξιοποιώντας την εμπειρία μου στον κλάδο, σχεδίασα το πρώτο ψηφιακό διαβατήριο ζώου συντροφιάς. Στην καριέρα μου έχω σχεδιάσει συστήματα που χρησιμοποιούνται σε αεροδρόμια όπως το Heathrow, το Changi στη Σιγκαπούρη και αεροδρόμια του Λος Άντζελες, εξυπηρετώντας εκατομμύρια ταξιδιώτες. Με το MVPaws θέλω να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν τα ζώα σε όλο τον κόσμο.

Έχεις αναφέρει ότι ο χρόνος της διαδικασίας μπορεί να μειωθεί από 27 λεπτά σε 6,5. Τι ακριβώς μετρά αυτός ο χρόνος;

Μετράμε τον χρόνο που απαιτείται για τις διαδικασίες από την κράτηση έως την επιβίβαση: την κράτηση, τον έλεγχο εισιτηρίων και εγγράφων, αλλά και την επιβίβαση. Σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη που εκπόνησα, με το ψηφιακό διαβατήριο ο χρόνος μπορεί να πέσει από τα 27 στα 6,5 λεπτά, στα σημεία επαφής του ταξιδιώτη με την αεροπορική εταιρεία.

Για τον κηδεμόνα αυτό σημαίνει λιγότερο άγχος και λιγότερους ελέγχους. Για την αεροπορική, η μελέτη εκτιμά μείωση κόστους έως 60% και βελτίωση κερδοφορίας έως 130%.

Πώς λειτουργεί το ψηφιακό διαβατήριο στην πράξη;

Είναι ένα ψηφιακό έγγραφο με κωδικό QR, που αποθηκεύεται στο ψηφιακό πορτοφόλι του κινητού. Ο κηδεμόνας δημιουργεί προφίλ για τον ίδιο και το ζώο του στην πλατφόρμα και συμπληρώνει τα στοιχεία όπως αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα. Το MVPaws ελέγχει τα στοιχεία και τα πεδία που απαιτούνται ανάλογα με τον προορισμό. Στη συνέχεια, ο κηδεμόνας μπορεί να παρουσιάσει το ψηφιακό διαβατήριο κατά την κράτηση σε αεροπορική εταιρεία που συνεργάζεται με την πλατφόρμα.

Όταν λέμε «χωρίς χαρτιά», τι ακριβώς εννοούμε; Αντικαθιστά το ψηφιακό διαβατήριο τα επίσημα έγγραφα;

Τα απαραίτητα έγγραφα μπορούν να αναρτηθούν ψηφιακά στην εφαρμογή, ώστε η αεροπορική να έχει συγκεντρωμένες τις πληροφορίες που χρειάζεται. Παρ’ όλα αυτά, καλό είναι ο κηδεμόνας να έχει μαζί του τα επίσημα έγγραφα, για τυχόν έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Και, φυσικά, να έχει λιχουδιές για την απογείωση και την προσγείωση, ώστε να βοηθήσει το ζωάκι του να νιώσει πιο άνετα.

Η πλατφόρμα αναφέρει πιστοποίηση IATA. Τι σημαίνει αυτή για τον ταξιδιώτη;

Η πλατφόρμα μας έχει πιστοποιηθεί μέσω του προγράμματος OpenAir της IATA, του διεθνούς οργανισμού αεροπορικών μεταφορών. Η πιστοποίηση του API μας είναι στο Level 0. Ο ταξιδιώτης δεν χρειάζεται να γνωρίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό που επιδιώκουμε είναι μια πιο οργανωμένη και ομαλή εμπειρία, από την κράτηση μέχρι την επιβίβαση.

Ποια είναι τα συχνότερα προβλήματα για όσους ταξιδεύουν με ζώο;

Η πολυπλοκότητα. Κάθε προορισμός έχει τους δικούς του κανόνες και κάθε αεροπορική τη δική της πολιτική. Οι απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, την προέλευση του ζώου και τα έγγραφα που διαθέτει. Το MVPaws φιλοδοξεί να συγκεντρώνει και να οργανώνει αυτές τις πληροφορίες, ώστε να τις διαχειρίζονται ευκολότερα οι κηδεμόνες και οι φορείς που εμπλέκονται στο ταξίδι.

Πόσο εύκολη και προσιτή είναι η εγγραφή;

Η εγγραφή του χρήστη και του ζώου γίνεται γρήγορα. Όταν η αεροπορική συμμετέχει στο πρόγραμμα, ο ταξιδιώτης ενημερώνεται κατά την κράτηση και μπορεί να προαγοράσει δέκα ταξίδια με το ψηφιακό διαβατήριο, με κόστος κάτω από δύο ευρώ το καθένα. Στην πλατφόρμα μπορούν να συνεργάζονται αεροπορικές εταιρείες, κτηνίατροι, καταφύγια και άλλοι φορείς που σχετίζονται με το ταξίδι των ζώων.

Πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα του κηδεμόνα και οι πληροφορίες του ζώου;

Η προστασία των δεδομένων βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στον φάκελό του και μπορεί να τον ανακτήσει ή να τον διαγράψει. Στο αεροδρόμιο, ο υπάλληλος βλέπει μόνο τη φωτογραφία του ζώου και την ψηφιακή πιστοποίηση του διαβατηρίου. Οι φόρμες υπογράφονται ψηφιακά με έναν τετραψήφιο κωδικό που δημιουργείται για κάθε ταξίδι.

Το MVPaws προσφέρει δωρεάν εργαλεία και σε καταφύγια. Πώς μπορούν να βοηθήσουν;

Τα προσφέρουμε δωρεάν σε κάθε καταφύγιο που τα χρειάζεται. Είναι δική μας επιλογή και ευθύνη, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τους εθελοντές και τις οργανώσεις που φροντίζουν τα ζώα.

Ένα ζώο δεν ταξιδεύει μόνο· μπορεί να χρειαστεί να μεταφερθεί ή να βρει οικογένεια. Η πλατφόρμα διαχείρισης καταφυγίου καλύπτει ανάγκες όπως τροφές, φάρμακα, ιατρικά ιστορικά, εμβολιασμούς, εθελοντές, έγγραφα και σχέδια έκτακτης εκκένωσης σε περίπτωση φωτιάς ή κακοκαιρίας.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι οι υιοθεσίες. Στόχος μας είναι να οργανώνονται με σεβασμό και να υπάρχει ψηφιακή παρακολούθηση μετά την υιοθεσία. Το Athens Happy House είναι, σύμφωνα με τον ιδρυτή του MVPaws, το πρώτο καταφύγιο που ψηφιοποιήθηκε πλήρως μέσω της πλατφόρμας, με περισσότερα από 130 ζώα.

Τι έχει πετύχει μέχρι σήμερα το MVPaws και ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Ήξερα από την αρχή ότι θα ήταν ένας δύσκολος δρόμος, γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Ο αεροπορικός κλάδος είναι απαιτητικός, σύνθετος και με μεγάλο κόστος όταν κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Έχοντας 22 χρόνια εμπειρίας στον χώρο, γνώριζα τις προκλήσεις.

Το MVPaws έχει ενταχθεί στον παγκόσμιο κατάλογο νεοφυών επιχειρήσεων της Amadeus, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο φόρουμ 4YFN της Vueling στην Ισπανία και την όγδοη θέση στον επιταχυντή Intelak της Emirates και του Οργανισμού Τουρισμού του Ντουμπάι. Όταν βλέπεις άλλους να εμπνέονται από αυτό που έφτιαξες, καταλαβαίνεις ότι ανοίγεις έναν δρόμο.

Θα ήθελα όλο και περισσότεροι άνθρωποι να πηγαίνουν διακοπές με τα ζώα τους και να τα αγαπούν όπως εκείνα αγαπούν εμάς. Και θα ήθελα τα κράτη και οι κυβερνήσεις να στηρίζουν τέτοιες πρωτοβουλίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.